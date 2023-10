Neymar, avançado do Al Hilal de Jorge Jesus, viu confirmada uma rotura do ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo, uma das piores lesões da carreira e não escondeu a frustração por ficar mais um longo período afastado da competição.

«É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)», escreveu Neymar.

O avançado recorda ainda que regressou há pouco tempo de outra lesão grave nos ligamentos do tornozelo direito que o deixou seis meses de fora dos relvados.

«Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado. Fé eu tenho, até demais … Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho», destacou ainda.