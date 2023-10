Pedro Caixinha foi eleito o melhor treinador do Brasileirão em setembro.



Durante esse período o técnico português conduziu o Red Bull Bragantino a duas vitórias e um empate, o que lhe permitiu subir ao segundo lugar do Brasileirão e aproximar-se do líder Botafogo.



Pedro Caixinha ocupa o segundo lugar do Brasileirão com 46 pontos e está a nove pontos da liderança.