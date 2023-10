Num encontro que opôs dois treinadores portugueses do Brasileirão, o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, venceu na última noite o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, por 2-1.

A meio da eliminatória das meias-finais da Libertadores com o Boca Juniors, Abel deixou os habituais titulares do Verdão todos de fora e provocou uma mudança radical nas opções iniciais. Ainda assim, os visitantes conseguiram mesmo inaugurar o marcador, em cima do quarto de hora, por Endrick.

Na segunda parte, aos 61 minutos, Eduardo Sasha fez o golo do empate de penálti, enquanto Eric Ramires, à passagem do minuto 90, consumou a reviravolta.

Este triunfo permite à equipa de Caixinha subir ao segundo lugar da tabela do Brasileirão, com 45 pontos em 25 jogos. Em primeiro, está o Botafogo de Bruno Lage, que soma 51 pontos, mas tem menos um jogo.

O Grémio completa o pódio com 44 pontos, os mesmos do Palmeiras, que caiu para o quarto posto.

Nos outros jogos deste domingo, o Coritiba venceu o Athletico Paranaense (2-0), com um dos golos a ser apontado pelo ex-Sporting Islam Slimani. Já o Cruzeiro empatou a um golo na receção ao América Mineiro, enquanto o Santos bateu em casa o Vasco da Gama, por 4-1.

Nesta 25.ª jornada, refira-se, o Botafogo de Lage vai receber o Goiás, de Armando Evangelista.

