O Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou a um golo na visita ao Athletico Paranaense, na noite de domingo, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão.

Pouco depois do triunfo do Botafogo e da derrota do Palmeiras de Abel Ferreira, o Bragantino não aproveitou os deslizes dos adversários nem respondeu da melhor forma à vitória do líder, mas até esteve em vantagem na partida.

Aos 34 minutos, Eric Ramires fez o golo do Bragantino, que sofreu pouco depois, ao minuto 40, por Pablo.

Com este resultado, o Bragantino mantém o segundo lugar isolado, com 46 pontos, mas agora a nove do líder Botafogo, que teve uma jornada quase perfeita, ao ganhar vantagem para os quatro mais diretos adversários: o Grémio, o Palmeiras e o Flamengo, todos com 44 pontos do terceiro ao quinto lugar, somaram deslizes nesta ronda: além da derrota do Palmeiras, o Grémio também perdeu e o Flamengo empatou.

À mesma hora do Bragantino, o Coritiba venceu por 2-1 na visita ao Atlético Mineiro, com o ex-Sporting Islam Slimani a decidir para lá dos 90 minutos, já depois de um golo de Matheus Bianqui ter iniciado a reviravolta (64m). O ex-FC Porto Hulk marcou para o Mineiro. Já o Fortaleza recebeu e venceu o América Mineiro, por 3-2.