O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu este domingo na receção ao Santos, por 2-1, em jogo da 26.ª jornada do Brasileirão, marcado pela reviravolta da equipa visitante.

Depois da eliminação nas meias-finais da Libertadores, na noite de quinta-feira, o Palmeiras chegou à vantagem ante o Santos aos 43 minutos, no Allianz Parque, mas ainda houve empate na primeira parte, por Tomás Rincón (45+1m).

Na segunda parte, o Santos chegou ao golo da vantagem e o que daria a vitória, por Marcos Leonardo, aos 70 minutos.

O «Verdão» leva cinco jogos seguidos sem vitórias, entre dois empates (ambos com o Boca Juniors) e três derrotas seguidas no Brasileirão: antes do Santos, já tinha perdido com o Bragantino e com o Grémio.

Já o Botafogo, líder, venceu após a saída do treinador português Bruno Lage: 2-0 na visita ao Fluminense, no Maracanã. Júnior Santos e Tiquinho Soares, aos 20 e 22 minutos, marcaram os golos da equipa orientada pelo interino Lúcio Flávio.

O Botafogo, que vinha de três derrotas e um empate no campeonato, além da derrota na Taça Sul-Americana, volta aos triunfos e é líder com 55 pontos, mais dez do que o Bragantino, segundo com 45 e, à hora desta notícia, na noite deste domingo, ainda a defrontar o Athletico Paranaense.

O líder beneficiou ainda da derrota do Palmeiras, que é quarto classificado com 44 pontos, bem como da derrota do Grémio, terceiro com os mesmos 44 pontos. No duelo de Porto Alegre, o tricolor perdeu por 3-2 ante o Internacional, esta noite. Foi mesmo uma jornada quase perfeita até ao momento para o Botafogo, dado que o Flamengo, quinto classificado, igualmente com 44 pontos, empatou ante o Corinthians na noite de sábado.