Abel Ferreira assumiu total responsabilidade depois do Palmeiras ter falhado nova presença, pelo segundo ano consecutivo, na final da Taça Libertadores, no desempate por penáltis, diante do Boca Juniors (2-4), depois de novo empate com a equipa de Buenos Aires (1-1).

«O que você quer que eu diga? Que eu sou o responsável? O responsável máximo, e não é a primeira vez que eu digo isso, sou eu. Então, vou te dizer: eu sou o máximo responsável pela eliminação», destacou o treinador português logo numa das primeiras respostas na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo no Allianz Parque.

O treinador foi questionado sobre as opções que tomou em relação ao onze inicial, mas nesse capítulo também assumiu responsabilidades. «Quem é o treinador desta equipa? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Quem é que está com eles todo dia? Então, é isso. Não tenho mais nada a dizer», atirou.

O Palmeiras melhorou depois das alterações de Abel Ferreira, mas não chegou para desfazer o empate. «O Luis e o Kevin entraram bem, aproveitaram a lesão do Dudu para se imporem. Basta ver a média de idade do nosso adversário, lá eles foram ligeiramente superiores, mas aqui fomos muito superiores. Vamos falar de factos. Vejam a quantidade de oportunidades que criámos. Não é assim que funciona o futebol, na base do se. Eu durmo na cama que faço. Vou com as minhas ideias e não com as ideias dos outros. Tudo o que faço dentro do clube é o melhor com os recursos que temos. Acabamos vítimas do próprio sucesso», comentou.

Fora da final da Libertadores, resta ao Palmeiras lutar pela defesa do título no Brasileirão. «Não vou alterar o que disse. Conhecendo o futebol brasileiro, o futebol sul-americano nestes três anos, não altero uma vírgula daquilo que disse. O Botafogo tem tudo para ser campeão», destacou ainda.