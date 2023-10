O Fluminense garantiu o apuramento para a final da Taça Libertadores, ao vencer na visita ao Internacional, por 2-1, na noite de quarta-feira.

Depois do empate a dois golos no Maracanã, casa do Fluminense, no Rio de Janeiro, um golo de Gabriel Mercado deu vantagem ao Internacional. Porém, o Fluminense deu a volta ao marcador para garantir a final, já nos minutos finais: aos 81, John Kennedy fez o 1-1 e, aos 87, Germán Cano, fez o 2-1 para os visitantes.

Na final, o Fluminense aguarda adversário saído do duelo entre o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Boca Juniors. Brasileiros e argentinos defrontam-se na noite desta quinta-feira (já madrugada de sexta-feira em Portugal, 01h30), no Allianz Parque, em São Paulo, depois do empate sem golos em Buenos Aires.

O Fluminense disputou a final da Copa Libertadores em 2008, mas perdeu nas grandes penalidades para a Liga de Quito, do Equador.

Na última noite, houve também a segunda meia-final da Taça Sul-Americana, com a LDU Quito a empatar na visita ao Defensa y Justicia, na Argentina (0-0), garantindo o apuramento para a final. Os equatorianos vão disputar o troféu com o Fortaleza, do Brasil, onde joga o português Tobias Figueiredo.