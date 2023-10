O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e arrisca uma suspensão que pode ir até seis jogos, na sequência dos acontecimentos no jogo ante o Grémio, da 24.ª jornada do Brasileirão.

No tempo de compensação da partida, ganha pelo Grémio por 1-0, Abel não gostou de uma decisão do árbitro e recolheu aos balneários ainda com a partida a decorrer. O treinador português do Palmeiras estava furioso e ainda gritou: «Isto é roubar».

De acordo com o Globo Esporte, o árbitro do encontro, Bruno Arleu, escreveu o seguinte, no relatório: «Após o fim do jogo, quando me dirigia ao balneário, fui informado pelo VAR, o senhor Igor Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do vídeo-árbitro, identificou que o treinador do Palmeiras, dirigindo-se à zona mista do estádio, fez com a sua mão direita gestos com os dedos e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: “Isso é roubar! Isso é roubar! Isso é roubar».

O artigo 258.º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê uma suspensão de uma a seis partidas a jogadores, treinadores, médicos ou membros da equipa técnica por «conduta contrária à disciplina ou ética desportiva».

A decisão vai ser conhecida na próxima terça-feira, 10 de outubro, sendo que o Palmeiras também foi denunciado e, se o técnico luso for castigado, o clube vai ter de pagar uma multa de 10 mil reais (cerca de 1846 euros).