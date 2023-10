Abel Ferreira alinhou com habituais suplentes e jogadores da formação do Palmeiras diante do RB Bragantino e, apesar da derrota (2-1), deixou vários elogios aos jovens, tendo brincado com a situação pelo meio.

«Dificilmente o Botafogo perde este campeonato. Somos os campeões em título, somos a equipa a ser batida, já ganhámos dois títulos este ano e é bom que não se esqueçam disso. Quinta-feira temos um jogo importante, nos últimos quatro anos chegámos às meias-finais [da Libertadores] e não é assim tão fácil», começou por dizer o treinador do Palmeiras, que está a meio da eliminatória das meias-finais da Libertadores com o Boca Juniors.

«Há que valorizar o trabalho que temos feito e o que já conquistámos, além dos jogadores que jogaram hoje. Acho que qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças, porque eles não são maiores de idade e serei acusado por colocar "moleques" para trabalhar sem idade. [...] Eu já disse isto: a equipa tem presente e futuro. O que o futebol não tem é, às vezes, paciência neste processo de formação. Às vezes ganhamos e às vezes aprendemos», acrescentou.

Embora tenha perdido no reduto a equipa de Pedro Caixinha, Abel considerou que o Palmeiras merecia outro resultado.

«Viram a quantidade de jogadores de segunda linha, são os jogadores que temos. Eles fizeram um primeiro tempo absolutamente extraordinário. É uma pena, eles mereciam ter chegado ao intervalo com outro resultado que nos garantiria uma margem de poder sofrer um golo. Foi uma pena. O RB Bragantino só entrou no jogo após o penálti, estava difícil entrar na nossa defesa e entraram com cruzamentos de fora da área, que é uma das estratégias que funcionam com equipas que nos bloqueiam», observou.

Depois do empate a zero na Argentina, o Palmeiras vai receber o Boca Juniors na madrugada da próxima sexta-feira.