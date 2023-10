A vitória do Cuiabá de António Oliveira no campo do Coritiba por 3-0 ficou marcada por uma invasão de campo de um cão que entrou em campo para «desarmar» um jogador.

Aconteceu aos 40 minutos da primeira parte, com o canídeo a entrar disparado no relvado e a correr na direção da bola, acabando mesmo por interferir no jogo, para gáudio dos adeptos.

O intruso de quatro patas ainda andou pelo relvado, até ser agarrado por seguranças e afastado da zona de jogo.

Ora veja as imagens: