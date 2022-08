O avançado brasileiro Walter, que passou pelo FC Porto entre 2010 e o início de 2012, vai prosseguir a carreira no Goiânia, uma equipa da segunda divisão do campeonato goiano, no Brasil.

O Goiânia Esporte Clube é a terceira equipa de Walter em 2022, depois de ter passado por duas equipas da Série D: o Santa Cruz, onde iniciou a época e o Amazonas, que deixou em maio de 2022.

Walter, que assinou contrato até ao final da temporada numa altura em que se encontra lesionado num joelho, luta há largos anos contra o excesso de peso que o impediu de ter uma carreira mais consentânea com a qualidade que lhe era reconhecida.

O Goiânia é o 13.º clube de Walter desde que saiu do FC Porto com um registo de 16 golos em 33 jogos oficiais.