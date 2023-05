A «Operação Penalidade Máxima» continua a agitar o futebol brasileiro, e todos os dias são conhecidos novos documentos e novos dados da investigação.

O «Globoesporte» revela agora que um antigo jogador do Famalicão está envolvido no processo associado a esquemas de apostas, e desta vez estará em causa a manipulação de um resultado.

As autoridades brasileiras terão mensagens trocadas entre Denner Barbosa, jogador do Operário-MT, e o alegado líder do esquema, nas quais o atleta chega a acordo para estabelecer contacto com jogadores do Goiânia e viabilizar uma derrota no final do primeiro tempo do jogo com o Goiás.

O encontro do Campeonato Goiano, disputado no passado dia 12 de fevereiro, terminou com vitória do Goiás, por 2-0, e ambos os golos foram apontados no primeiro tempo.

Agora com 29 anos, Denner Barbosa foi formado no Corinthians. Fez oito jogos pelo Famalicão na época 2017/18, quando a equipa estava então no segundo escalão.