Abel Ferreira aproveitou um momento de pausa entre os jogos do Palmeiras no Paulistão para ir ver o Carnaval de São Paulo e assistir, pela primeira vez, ao desfile das escolas de samba, no Sambódromo do Anhembi.

Acompanhado pela restante equipa técnica do Palmeiras, o treinador português aparece, com estilo, de óculos escuros azuis, ao lado de Leo Rizzo, um empresário fundador da Soccer Hospitality, que gere os camarotes dos estádios de futebol, mas também o Camarote 011 do Sambódromo, onde esteve a comitiva portuguesa no sábado à noite.

Uma noite de folia, mas na manhã deste domingo, Abel Ferreira já estava de regresso ao trabalho, para preparar o embate com o Santo André que está marcado para segunda-feira.