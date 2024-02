Apresentado este sábado como novo treinador do Corinthians, o português António Oliveira assumiu que o novo cargo que ocupa traz pressão, mas entendeu que não podia recusar a oportunidade de treinar um dos maiores clubes brasileiros.

«Se eu quisesse zona de conforto, tinha ficado onde estava. No meu anterior clube, muita gente já representou o clube e a forma como falavam dele... ninguém ficaria indiferente. E quanto mais falavam, mais tinha vontade de representar este grande clube. Sei do desafio, mas também sei da minha capacidade, da capacidade, competência e profissionalismo dos que comigo trabalham, e principalmente confio muito nos jogadores», afirmou o antigo treinador do Cuiabá, em conferência de imprensa.

«Não há bons nem maus momentos para representar o Corinthians. É irrecusável esta oportunidade na minha vida. O cavalo podia passar apenas uma vez. Aproveitar a oportunidade porque por alguma razão estou aqui, pelos resultados. Mas daqui para a frente tudo são previsões e, nessa perspetiva, a única coisa que prometemos é organização, profissionalismo, competência e, acima de tudo, resgatar o melhor da qualidade destes jogadores, que é muita. Sei que eles são os melhores para resgatar a grandiosidade deste enorme clube. Estamos a falar de um colosso do futebol mundial e estou muito feliz por estar aqui», disse ainda.

António Oliveira assumiu que quer recuperar os «momentos mais gloriosos» que o Corinthians já viveu e revelou que vai pedir conselhos a Vítor Pereira, antigo treinador do Timão.

«É algo que está em falta. O Vítor é uma pessoa que eu respeito muito, teve uma história bonita, pelo menos desportivamente... foi feita de bons resultados, mas é algo que vou fazer nos próximos dias. Não só para conferir a grandiosidade deste clube, mas também para podermos tirar algumas ilações importantes que certamente ele terá para falar sobre o clube», rematou.

A estreia de António Oliveira está marcada para este domingo, na Neo Química Arena, diante da Portuguesa (19h00), em jogo da sétima jornada do Paulistão.