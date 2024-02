O Corinthians confirmou António Oliveira como novo treinador da equipa brasileira.

O emblema paulista pagou a cláusula de rescisão do técnico português do Cuiabá no valor de €194.438,47.

O treinador, de 41 anos, assina contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2024, com renovação automática por mais um ano conforme performance, e já orientou o primeiro treino na nova equipa.

Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio fazem companhia a António Oliveira na mudança para o Corinthians.

Nas redes sociais, o treinador português despediu-se do Cuiabá. «Obrigado, Cuiabá. Avante Dourado», uma mensagem que foi acompanhada por um vídeo com os melhores momentos de António Oliveira na equipa brasileira.