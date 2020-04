Léo, antigo lateral do Benfica e ídolo do Santos, está convencido que o treinador Jesualdo Ferreira, com quem trabalhou na Luz, «tem tudo para fazer um bom trabalho» no clube da Vila Belmiro. Em entrevista ao jornal Lance, o lateral recordou ainda os seus melhores momentos no Peixe.

Jesualdo Ferreira tem sido alvo de alguma contestação no clube paulista, mas Léo não tem dúvidas. «O Jesualdo me deu muito trabalho quando eu jogava no Benfica (risos). É um treinador sério, competente. Tem um estilo de jogo definido e sabe lidar com os atletas, faz com que eles joguem e se dediquem por ele. Tem tudo para fazer um bom trabalho», destacou o antigo jogador do Benfica.

Léo jogou no Benfica entre 2005 e 2008, mas foi no Santos que passou a maior parte do tempo da sua longa carreira, acumulando 456 jogos e oito títulos conquistados. O lateral destaca o título conquistado em 2002, numa equipa que contava com Robinho, Renato e Diego.

«Levantei outras taças importantes, como a Libertadores de 2011, a Copa do Brasil no ano anterior... Mas vejo o Brasileirão de 2002 como um marco na história do Santos, que vinha de 18 anos sem títulos mais relevantes. Além disso, começamos aquele campeonato com o objetivo de escapar do rebaixamento. Tudo mudou em poucos meses. Ver o Morumbi lotado, com milhares de santistas chorando de alegria, é uma imagem que não sai da minha cabeça», recordou.

Nove anos depois, Léo também ajudou o Santos a conquistar a Libertadores, com mais uma equipa recheada de estrelas. «O de 2011 tinha a irreverência do Neymar, a maestria do Ganso, o talento e a raça de um time extraordinário. E tinha a liderança do Muricy. Era um grupo muito unido, cada um jogava pelo outro», comentou.

Quanto ao futuro do Santos. «2020 já entrou para a história não apenas do Santos ou do futebol, mas de todo o mundo, por tudo o que estamos vivendo. Mas acredito que, quando tudo isso passar, todos voltarem aos treinos e a bola voltar a rolar, o time tem condições de fazer uma boa temporada», referiu ainda Léo.