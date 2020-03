O recurso para a libertação de Ronaldinho e do irmão, Assis, ex-Sporting, foi rejeitado pela justiça paraguaia pela terceira vez.

Depois de já ter recusado o pedido apresentado pelos advogados dos ex-jogadores duas vezes, a Apelação voltou a justificar a decisão com «perigo de fuga» e com o facto de um possível regresso de ambos ao Brasil não garantisse um julgamento de acordo com as leis paraguaias.

Recorde-se que Ronaldinho e Assis foram presos por terem viajado com passaportes falsos.