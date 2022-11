Marquinhos, internacional brasileiro do Paris Saint-Germain, companheiro de Nuno Mendes, Danilo e Vitinha, considera que Portugal, «olhando para os nomes», uma seleção muito forte». Os dois países podem encontrar-se na final, mas o defesa prefere não colocar a carroça à frente dos bois.

«Portugal é, realmente, muito forte. Tenho três companheiros de equipa na seleção de Portugal. São três jogadores muito importantes no Paris Saint-Germain. São jogadores que têm vindo a jogar muito bem. Não sei como é que eles se estão a sentir na seleção portuguesa, mas se olharmos para os nomes são muito fortes. É uma seleção que da qual se espera muito no Mundial», destacou o defesa esta quinta-feira em conferência de imprensa.

Quanto a um possível embate com Portugal. «Temos, primeiro, três grandes desafios para pensar antes», acrescentou o defesa.

O Brasil está inserido no Grupo G e terá como adversários Sérvia, Suíça e Camarões. «Prefiro não falar sobre outros confrontos, porque antes temos de fazer jogos importantes. Não adianta estar a falar do futuro, porque temos ainda de passar a primeira fase. Vão ser jogos muito difíceis», reforçou.

Marquinhos apresentou-se na concentração da seleção brasileira com algumas limitações físicas, mas garante que está a trabalhar para estar a cem por cento na estreia frente à Sérvia.

«Foi apenas um incómodo que senti a jogar no PSG, e esse incómodo continuava. Com a chegada do Mundial, ficou decidido que precisaria de mais dias de tratamento, para depois voltar para a rotina normal do dia a dia pouco a pouco. Hoje já consegui fazer o treino completo com a equipa. Vou trabalhar firme para estar a cem por cento», destacou ainda Marquinhos.