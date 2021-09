Romário foi operado de urgência na quinta-feira, dia 9.

O ex-futebolista e agora senador publicou na sua página oficial de Instagram um esclarecimento sobre o seu estado de saúde, informando que foi submetido a uma operação, em que lhe foi retirada a vesícula e que ocorreu problemas.

O antigo internacional brasileiro de 55 anos, campeão do mundo em 1994, está a recuperar da intervenção no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e deverá ter alta nos próximos dias.