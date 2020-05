Ronaldo, o «fenómeno», e Del Piero, estiveram à conversa num direto no Instagram, recordaram antigas picardias entre o Inter Milão e a Juventus e o antigo internacional brasileiro acabou por apontar cinco jogadores da sua geração que mereciam vencer a Bola de Ouro, mas nunca venceram.

«Eu diria que há quatro jogadores que não venceram a Bola de Ouro, mas deveriam ter vencido: Del Piero, Maldini, Totti e Raúl. Eu também acrescentaria Roberto Carlos, que ficou duas vezes em segundo lugar atrás de mim», destacou o antigo craque brasileiro que venceu duas Bola de Ouro (1997 e 20002) e ainda três prémios Best da FIFA (1996, 1997 e 2002).

Ronaldo recordou ainda os tempos em que vestiu a camisola do Inter de Milão, com ênfase para a grave lesão que acabou por condicionar o final da sua carreira. «Não quero culpar ninguém, mas a única explicação que posso dar é que não treinei bem antes do ano 2000. Machuquei-me novamente depois disso, então talvez seja uma teoria controversa. Depois machuquei-me novamente, a mesma lesão mas na outra perna, quando jogava pelo Milan», conta.

Um período difícil, mas que Ronaldo, agora à distância, valoriza. «Aprendi muito com essa lesão e certamente tornei-me um homem melhor por causa disso, entendendo o quanto eu amava o futebol. Fiquei com um pouco de medo após a primeira lesão, como as pessoas diziam que era o fim, de que ninguém nunca havia sofrido uma lesão como essa no futebol, mas eu senti que voltaria», destacou ainda.