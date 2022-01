O Santos anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o Barcelona quanto a uma divida de 3 milhões de euros depois do clube brasileiro não ter respeitado a opção de compra do clube catalão sobre o avançado Gabriel Barbosa que, em 2016, rumou ao Inter Milão.

O Barcelona tinha feito uma queixa na FIFA que poderia resultar num castigo pesado para o clube paulista da parte da FIFA, mas os dois emblemas acabaram por chegar a um entendimento que passa por o Santos oferecer opção de compra ao Barça sobre o defesa Kaiky, de 18 anos, e do avançado Ângelo, de 17. O clube espanhol, em contrapartida, esqueceu a indemnização de 3 milhões de euros.

«Essa era uma pendência que poderia atrapalhar muito o Santos e que nos preocupava pelo risco de punição junto à FIFA. Mais de um ano de negociação e o acordo foi acertado sem o Santos ter de fazer pagamento algum. Melhor ainda, não teremos de pagar cerca de 20 milhões de reais, que foi a punição imposta em última instância pela FIFA», explicou o presidente do clube, Andres Rueda.

Recordamos que Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol, foi vendido pelo Santos ao Inter Milão em 2016 e, na mesma temporada, foi cedido ao Benfica. Na temporada seguinte, o Inter voltou a ceder o avançado ao Santos e, depois ao Flamengo, que acabou por comprar o passe do jogador, a título definitivo, em 2019.