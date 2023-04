Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou que tentou convencer Jorge Jesus a regressar ao comando técnico da equipa carioca antes de avançar para opção Jorge Sampaoli. O dirigente revelou que fez uma abordagem ao treinador português durante uma reunião do conselho deliberativo do clube, cujo áudio foi agora divulgado pelo Globo Esportes.

«Quero que as pessoas saibam que não foi possível [o regresso de Jesus]. Ele está a disputar o campeonato dele [na Turquia]. Conversei com ele por telefone. Ele não tem a menor chance de vir antes do campeonato acabar e ainda vai disputar a semifinal da Taça da Turquia, que ainda não tem data marcada e a final deve ser marcada para depois de maio. Não tem a menor hipótese dele vir. Eu até conversei com ele para sondar a possibilidade dele poder vir», ouve-se no áudio agora revelado.

Landim recorda, depois, que Jorge Jesus forçou a saída do Flamengo para assinar pelo Benfica, mas não mostrou agora a mesma vontade para regressar ao Brasil. «Quando ele quis sair do Flamengo, saiu. Poderia também querer sair de lá [da Turquia] e vir para cá, se tivesse essa vontade e esse amor todo pelo Flamengo», destacou.

Rodolfo Landim diz ainda que mantém total «respeito» pelas opções de Jorge Jesus. «Agradeço-lhe muito pelo fato dele ter trabalho aqui, mas acho que ele deve agradecer ao Flamengo até mais do que nós agradecemos a ele, por tudo o que também proporcionamos na carreira dele. Acho que continuamos dando certo mesmo quando ele saiu, e acho que ele não teve o mesmo sucesso quando saiu daqui», referiu ainda o presidente do Flamengo.