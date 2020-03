O Presidente do Brasil fez uma declaração ao país sobre a Covid-19 e sublinhou que a vida tem de continuar, pedindo às autoridades estaduais e municipais que reabram escolas e comércio e que terminem o «confinamento em massa».



«O vírus chegou e está a ser enfrentado por nós. Brevemente passará. A vida tem de continuar. Os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias deve ser preservado. Devemos voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais devem abandonar o conceito de terra arrasada, proibição de transportes, fecho de comércio e confinamento em massa», disse, Jair Bolsonaro.



Segundo o Presidente de 65 anos, os grupos de risco são as pessoas acima de 60 anos. «Por que razão fechar escolas? Raros são casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90 por cento de nós não terá qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde».



Bolsonaro, que já fez dois testes para Covid-19, subestimou a pandemia garantindo que «não precisa de se preocupar», visto que foi atleta.



«No meu caso particular, com o meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, ou seria quanto muito, acometido por uma 'gripezinha’, ou ‘resfriadinho’»,referiu.



As declarações de Bolsonaro foram emitidas no dia em que o Brasil ultrapassou os dois mil casos confirmados da Covid-19, com o país a registar 2 201 infetados e 46 mortos, de acordo com dados do Ministério da Saúde brasileiro.