Luís Castro deixou duras críticas à atuação policial que se viu nos instantes finais da derrota do Botafogo na receção ao Flamengo, na qual se viu o técnico português a tentar expulsar as autoridades do relvado.

Na conferência de imprensa após a partida, o treinador do fogão lembrou que este jogo estava a ser visto na Europa e que a situação passa a imagem de que o futebol brasileiro é selvagem.

«Eu pergunto: assistimos jogos em todos os continentes, há polícia em campo? Respondam-me. O Botafogo-Flamengo estava a ser visto na Europa e que imagens é que estávamos a vender? Polícia de choque em campo? Eu não cheguei para mudar nada, só para fazer o meu trabalho», começou por dizer.

«Como é que um treinador é empurrado pelos bastões da polícia para não falar com o árbitro. Sou assassino? Vou roubar o árbitro? Vou agredir? Mesmo que vá insultar, há a justiça desportiva para isso. A CBF [Confederação Brasileira de Futebol] não devia permitir polícia em campo. Passa a imagem de que somos selvagens, e não somos», prosseguiu.

Castro concluiu depois: «Todos os meus jogadores que chamarem o árbitro de filho da p*** devem ser expulsos, e os do Flamengo também. Assumo a culpa da derrota, sou o líder. Mas todos os agentes do jogo precisam de assumir a responsabilidade.»