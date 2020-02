Em vésperas de defrontar o Independiente Del Valle, em jogo a contar para a segunda mão da Recopa sul-americana, Willian Arão elogiou o papel de Jorge Jesus nas recentes conquistas do Flamengo, não guardando ressentimentos em relação ao «Está mal, Arão» que se tornou viral assim que Jesus chegou ao clube.

«Um treinador fantástico e um grande ser humano. Sabe lidar com a parte extracampo e dentro de campo. Tem elevado a nossa capacidade de entendimento do jogo, do que é o futebol. Ele abriu os nossos horizontes», afirmou em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Recorde-se que o encontro decisivo disputa-se na madrugada desta quinta-feira, no Maracanã.