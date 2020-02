A vitória na final da Taça Guanabara frente ao Boavista, por 2-1, foi um momento duplamente marcante para Thiago Maia.

A somar à vitória e consequente conquista do troféu, o médio brasileiro, que se encontra emprestado pelos franceses do Lille, fez a sua estreia pelo Flamengo, precisamente um mês depois de ter sido oficializado no Mengão.

Thiago Maia recordou a estreia e agradeceu a confiança de Jorge Jesus. «É uma estreia diferente, uma estreia com título. Eu tenho que agradecer a Jorge Jesus, ao Flamengo e a toda a comissão por acreditar no meu trabalho, estou muito feliz, agradeço aos adeptos também e espero na quarta-feira conquistar mais um título porque como eu sempre falei, o jogador vive de títulos», afirmou em declarações à imprensa brasileira.

O jogador de 22 anos deixou ainda rasgados elogios ao treinador português. «O mister é um ‘cara’ consciente, inteligente, ele viu a hora certa, viu que eu estava pronto para estrear numa meia-final e colocou. Graças a Deus deu tudo certo e fomos campeões», concluiu.