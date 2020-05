Contratado no início de Fevereiro, Kelvin, antigo jogador do FC Porto, foi dispensado do Avaí, clube da segunda divisão brasileira. Em declarações à Rádio Guarujá, o presidente do emblema do Brasil, Francisco Battistotti, justificou esta decisão com a questão financeira, uma vez que o lateral Renato foi contratado recentemente e aumentou a massa salarial da equipa.

«O planeamento do Avaí foi a montagem daquela equipa no início do ano com a condição de abrir para mais algumas contratações quando começasse a Série B, uma vez que o objetivo do Avaí é regressar à Série A. Com isso, houve a negociação do Renato», afirmou.

«O departamento de futebol analisou e achou que ele iria contribuir muito para o Avaí e conversaram com o agente do Kelvin. A substituição do Kelvin pelo Renato foi aprovada pela comissão técnica (…). Nós, simplesmente, aceitámos. A gestão tem de ser feita dessa forma. Temos um orçamento para trabalhar e tem de acontecer.»

Recorde-se que Kelvin esteve ligado ao FC Porto entre 2011 e 2018. No Avaí, fez apenas quatro jogos, sem qualquer golo marcado.