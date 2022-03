Lucas Piazon está perto de ser reforço do Botafogo.

O clube do Rio de Janeiro está em negociações com o Sp. Braga para garantir o médio/extremo por empréstimo até 2023, confirmou o Maisfutebol depois de notícias avançadas no Brasil.

Piazon, de 28 anos, agrada a Luís Castro, que é apontado como futuro técnico do emblema carioca, agora liderado pelo investidor John Textor, e deverá ficar com uma opção de compra a rondar os 1,8 milhões de euros.

O ítalo-brasileiro chegou a Braga em 2021, a título definitivo, depois de época e meia ao serviço do Rio Ave por empréstimo do Chelsea.

No Minho, Piazon fez seis golos e cinco assistências nessa meia época, mas na presente temporada deixou de fazer parte das opções de Carlos Carvalhal e há mais de dois meses que não entra em campo pelo Sp. Braga: o seu último jogo foi a 23 de dezembro, frente ao Vizela, para a Taça de Portugal.