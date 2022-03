Mesmo com o Brasil na liderança do ranking de seleções da FIFA, o antigo avançado Walter Casagrande considerou que a canarinha não está entre as favoritas para vencer o Mundial 2022 e deixou duras críticas à principal figura, Neymar.

«Sempre disse que o Neymar na seleção, apesar dos recordes pessoais de golos e jogos, nunca foi decisivo. Na era Neymar, o Brasil só ganhou uma Taça das Confederações, e a única Copa América que vencemos foi aqui no Brasil, em 2019, e ele nem jogou», começou por referir o antigo jogador do FC Porto (1986/87) num artigo publicado no Globoesporte.

«O Neymar está num péssimo momento, é execrado em França e no resto da Europa. Continuo a achá-lo infantil, mimado e sem foco. Foi um craque de primeira linha quando apareceu no Santos, mesmo muito jovem, a fazer jogos e golos memoráveis. Foi um grande ajudante do Messi no Barcelona, no seu melhor momento na Europa. Mas quando escolheu ir para o PSG, foi acabando aos poucos», acrescentou.

Casagrande repreendeu ainda o estilo de vida de Neymar fora dos relvados.

«Teve várias lesões e não me venham dizer que elas não têm nada a ver com seu comportamento social. Perdeu a explosão e a arrancada. Com isso, os dribles diminuíram.»

Casgrande, agora com 58 anos, fez apenas nove jogos no FC Porto, tendo apontado dois golos. Vestiu ainda a camisola do Brasil por 19 vezes e somou nove remates certeiros.