O internacional tem bem encaminhado um acordo para renovar o empréstimo de Renzo Saravia, jogador ligado ao FC Porto.

Isso mesmo revelou João Patrício Hermann, vice para o futebol do emblema brasileiro.

«Talvez seja a confirmação do Saravia o grande presente para os adeptos. É um jogador importante, de seleção. Quer jogar a Copa América, o Mundial... A situação está bem encaminhada e esperamos confirmar agora no início do ano. Queremos dar este presente aos adeptos», disse, citado pelo Globoesporte.

«Estamos muito tranquilos, ainda temos alguns dias para renovar. O Renzo deu a indicação de que vai ficar. É uma conquista do clube. Só falta assinar. Precisamos de assinar o anúncio do Renzo para os próximos 12 meses», acrescentou.

Renzo Saravia foi contratado pelo FC Porto no verão de 2019, mas cumpriu apenas seis jogos de dragão ao peito. Seguiu depois para o Internacional em fevereiro deste ano, tendo cumprido entretanto 16 jogos. Atualmente, está a recuperar de uma lesão no joelho.