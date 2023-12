O Cruzeiro esteve em risco de descida até à penúltima jornada do Brasileirão e agora Ronaldo Nazário, antigo craque e atual dono do clube, deixou uma mensagem aos adeptos nas redes sociais em jeito de balanço da época.

O "Fenómeno" escreveu uma carta aberta em que salientou que encontrou «o clube em estado termina» quando assumiu a propriedade do emblema de Belo Horizonte onde deu os primeiros passos como sénior.

«Hoje, com muita alegria, estamos de volta à América [Taça Sul-Americana]! Há dois anos isso era inimaginável. E as nossas prioridades, desde o início da gestão, eram a organização das finanças, o respeito aos colaboradores e jogadores, o resgate dos valores e do orgulho de ser Cruzeiro, os pagamento em dia de toda a cadeia de suprimentos, o desenvolvimento das infraestruturas e dos investimentos na formação, além, claro, da reconstrução dos resultados desportivos de maneira sustentável», assinalou o antigo Bola de Ouro e campeão do mundo pelo Brasil.

O Cruzeiro, que empatou na receção ao bicampeão Palmeiras (1-1) na última jornada, acabou por garantir o 14.º lugar no campeonato brasieliro, que lhe vale uma vaga na Taça Sul-Americana de 2024.