O Santos não vai utilizar a camisola 10 enquanto não regressar à primeira divisão, e há outro dorsal que também pode ser proibido no Peixe: o 11, que já foi de Neymar.

Em entrevista à Santa Celília TV, e citada pelo Globoesporte, o presidente eleito do clube, Marcelo Teixeira, revelou que recebeu o pedido por parte do próprio Neymar, atualmente no Al Hilal.

«Ontem [domingo] recebi um telefonema e ele [Neymar] disse: “Presidente, já retirou a 10 até voltar à primeira. Então, retira o 11 até quando eu voltar”», começou por contar.

«Fiquei feliz e esperançoso. Vou colocar lá no nosso grupo para que o tema seja estudado. Vamos guardar a 11 também», acrescentou.

«Esperamos o regresso do Neymar. Deixou-me muito esperançoso. Que seja rápido o regresso para a primeira divisão e o regresso do Neymar no futuro. A 10 do Pelé não pode vestir-se. Só a vai usar um novo craque quando subirmos à primeira divisão. E a 11 também vamos guardar até ao nosso craque [Neymar] voltar», concluiu depois.