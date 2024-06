O Bragantino, de Pedro Caixinha, regressou às vitórias na noite deste sábado, ao vencer na receção ao Juventude (2-1), na nona jornada do Brasileirão.

Entre os anfitriões, Lucas Evangelista foi titular, disputando os 90 minutos.

Numa partida contra corrente, os comandados de Pedro Caixinha inauguraram o marcador ao cabo de três minutos, por Helinho. Pela direita, o extremo capitalizou o adiantamento do guarda-redes e assinou um chapéu primoroso.

Dez minutos volvidos, Jadsom Silva foi expulso, obrigando o Bragantino a abdicar da iniciativa ofensiva.

Como tal, foi uma questão de tempo até o Juventude repor a igualdade. Em tabela com o poste, Mandaca aplicou o 1-1. Estavam decorridos 27 minutos.

Entre cartões amarelos e substituições, o marcador apenas voltou a mudar na reta final. Aos 83 minutos, e numa oferta do guarda-redes forasteiro, Helinho disparou para nova vantagem.

No total, o Bragantino fez cinco remates, três dos quais à baliza, contrastando com os 14 remates – seis à baliza – do Juventude.

Até final, o índice de agressividade permaneceu elevado, o que também contribuiu para a expulsão de Pedro Caixinha, depois do derradeiro apito.

O triunfo deixa o Bragantino no quinto lugar, com 15 pontos, mais um face a São Paulo e Palmeiras, que guardam uma partida em atraso. O topo está, por agora, a dois pontos, uma vez que Flamengo e Bahia somam 17.

Na próxima ronda, na madrugada de sexta-feira, o Bragantino visita o Palmeiras. Por sua vez, o Juventude (12.º) visita o Vasco (15.º) na madrugada de quinta-feira.