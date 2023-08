António Oliveira, treinador do Cuiabá, foi eleito melhor treinador do Brasileirão no mês de julho, depois de ter conduzido o Dourado a uma campanha quase perfeita, com quatro vitórias e um empate.

Uma sequência com nove golos marcados e três consentidos que começou com uma vitória categórica sobre o Santos (3-0) e um empate diante do Bahia (1-1). Seguiram-se mais três triunfos consecutivos diante do Fortaleza (1-0), São Paulo (2-1) e Internacional (2-1).

Uma sequência que o treinador português transportou para agosto, com uma vitória sobre o Flamengo por 3-0 no passado domingo, o sexto jogo sem perder, a quarta vitória consecutiva.

O Cuiabá está, atualmente, no oitavo lugar do Brasileirão, com 28 pontos, mas a apenas menos três do que o Flamengo, que está no segundo lugar.