Deyverson até nem está no Palmeiras. Mas o Palmeiras não sai de Deyverson. E o Flamengo também não.

O avançado, que em tempos esteve ligado a Benfica e Belenenses, fez o 3-0 final na vitória do Cuiabá de António Oliveira sobre o Mengão e nas celebrações não deixou passar a oportunidade de deixar uma «facadinha» nos adeptos da equipa do Rio de Janeiro.

Deyverson correu para trás da baliza, sorriu, baixou a meia esquerda e apontou por mais do que uma vez para a tatuagem alusiva à conquista da Libertadores em 2021. Nessa final, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Flamengo por 2-1 com um golo de Deyverson, que viria a ser eleito o homem do jogo, no prolongamento.

O momento:

A tatuagem de Deyverson: