A SAD do Sporting encaixou mais um milhão de euros com o futebolista João Mário, confirma o Relatório e Contas de 2020/2021, enviado na noite de terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a SAD leonina refere que os valores em causa por João Mário «devem-se à concretização de objetivos coletivos, definidos no contrato de venda, atingidos durante a presente temporada [2020/2021]».

Recorde-se que João Mário, atualmente no Benfica, esteve cedido pelo Inter de Milão ao Sporting na época passada, na qual o clube italiano conseguiu o objetivo coletivo de sagrar-se campeão italiano.

Em agosto de 2016, João Mário transferiu-se do Sporting para o Inter num negócio confirmado por 45 milhões de euros, cinco destes mediante objetivos.

Bruno Fernandes, Acuña e William rendem mais

Em relação às contas apresentadas do terceiro trimestre, no final de maio, observa-se também que o Sporting arrecadou mais 724 mil euros pelo futebolista Bruno Fernandes, do Manchester United. No documento, a SAD do Sporting justifica este encaixe pela «concretização de objetivos individuais».

No fundo, em 2020/2021, o Sporting ganhou mais 5,920 milhões de euros com Bruno Fernandes. Além dos 55 milhões do acordo selado com os ingleses em janeiro de 2020, o Sporting conseguiu, em 2020/2021, mais nove milhões, mas os ganhos finais descem para os tais 5,920 milhões, dados os gastos de 3,080 milhões de euros em comissões, custos de antecipação de prestações futuras, percentagem de direitos económicos detida por terceiros e mecanismos de solidariedade.

Os ganhos por objetivos surgem também com Marcos Acuña, que foi para o Sevilha em setembro de 2020 por 10,5 milhões de euros, mais dois milhões possíveis em variáveis (relacionados com participação em jogos e ida do Sevilha à Liga dos Campeões, algo que os andaluzes conseguiram). Assim, em relação às contas do terceiro trimestre (que mostravam um lucro real de 4,355 milhões de euros), o Relatório e Contas da época mostra que a transferência, que ascende já a 11,5 milhões de euros, rendeu ao Sporting um lucro real de 5,099 milhões de euros, valor final justificado pela existência de 1,280 milhões de euros em comissões e pelos 4,871 milhões de euros do valor líquido contabilístico do jogador.

Há ainda um ganho suplementar de 1,950 milhões de euros com William Carvalho, justificados com «a concretização de objetivos individuais e coletivos do jogador e do Betis, definidos no contrato de venda e atingidos durante a presente temporada, e com a aquisição do Zouhair Feddal».

Misic por dois milhões

As contas do relatório confirmam ainda que a transferência de Josip Misic para o Dínamo Zagreb fez-se por dois milhões de euros, tendo o Sporting alcançado, contudo, um lucro real de 517 mil euros, devido à existência de 200 mil euros em comissões e pelos 1,283 milhões de euros do valor líquido contabilístico do atleta croata, do qual o Sporting detém 20 por cento de uma futura transferência.