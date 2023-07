Bruno Lage chegou nesta quarta-feira ao Brasil para assumir o comando técnico do Botafogo, sucedendo ao compatriota Luís Castro, que saiu para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo (Arábia Saudita).

O antigo treinador do Benfica foi recebido no aeroporto por vários adeptos da equipa do Rio de Janeiro, que ficaram entusiasmados com as primeiras palavras de Bruno Lage: «Estamos aí, vamos com tudo!»

O técnico vai ser apresentado em conferência de imprensa nas próximas horas.

O Botafogo lidera o Brasileirão com dez pontos de vantagem sobre os perseguidores, Flamengo e Grémio, após 14 jornadas da competição.

Veja as imagens da chegada de Bruno Lage: