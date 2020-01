A composição do plantel principal do Benfica para a segunda metade da temporada foi um dos assuntos centrais abordados por Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a 18.ª jornada da Liga.

O técnico das águias começou por falar sobre as possíveis saídas de Fejsa e de Zivkovic, dois jogadores com utilização residual em 2019/20 e que têm sido apontados a outras paragens.

«Se já falei com eles? Falei com os dois no final do último mercado. Neste momento não falámos sobre nada. O que é mais importante para quem cá está é sentir-se feliz: nós com eles, e estamos, porque são dois jogadores que já deram muito ao Benfica, mas temos também de olhar para a felicidade deles. Se entenderem que existe uma oportunidade para serem felizes e continuarem as suas carreiras, muito bem. Caso não aconteça, como em setembro, continuam e serão tratados da mesma forma», disse.

De seguida, Lage partilhou o olhar do clube para o mercado após ser questionado a respeito da possibilidade de Robin Koch, central alemão, vir a reforçar a equipa. «Não vou enumerar nomes, mas estamos sempre a olhar para o mercado no sentido de reforçar o nosso plantel. O Adel [Taarabt] fez ontem referência a isso: os jogadores estão confortáveis sentindo o plantel competitivo, porque é mesmo isso. A competição aumenta os níveis de concentração e de evolução relativamente ao que pretendemos para o nosso jogo.»

O treinador do Benfica garantiu que o clube está também preparado para perder jogadores, independentemente do peso que que têm no plantel e deixou antever duas possíveis estreias na equipa principal a curto/médio prazo. «Temos dois miúdos na equipa B que estão a fazer um trabalho fantástico: o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos. São mais duas soluções. Esta semana estiveram a treinar connosco e a qualquer momento pode ser chamados porque estão preparados para dar o passo seguinte que outros sete ou oito jogadores do nosso plantel já fizeram: transitar da equipa B para a equipa A.»