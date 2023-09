Bruno Lage pôs o lugar à disposição após a derrota do Botafogo com o Flamengo neste fim de semana.

O treinador português afirmou perentoriamente em declarações aos jornalistas, mas o diretor do futebol do Botafogo veio agora dizer que não era bem aquilo que ele queria dizer.

«Pegou-nos de surpresa. Conversando depois com ele, ele não se soube expressar. Foi muito mais um desabafo da parte dele. (...) Ele entende a responsabilidade que ele tem e que nós temos. Para ele, também é difícil chegar a um ambiente que está a funcionar. E nós sabíamos que haveria oscilações, uma derrota, enfim, isso ia acontecer», disse André Mazzuco em declarações ao Globoesporte.

Apesar de ter dito que Lage não se soube expressar, Mazzuco diz ter visto, ainda assim, um propósito estratégico noutra parte das declarações do ex-treinador do Benfica. «O Bruno é muito protetor e quis dizer que as críticas que acaba por sofrer pelas decisões que ele toma, toma a gente toma. Ele não quer que essas críticas atinjam outros jogadores, porque não é justo para eles», observou.

O dirigente concordou que Bruno Lage ainda está em fase de adaptação. «A gente sabe que a cultura do resultado no Brasil é difícil. Não é só no Botafogo, é em todo o lado. A gente vai fazer tudo para brigar por esse título até ao final. E o Bruno também entende isso. É um treinador estrangeiro que tem de se adaptar, só que no Brasil há essa pressão maior», afirmou.

Mazzuco garantiu que não há qualquer problema entre Lage e a direção do Botafogo e deixou elogios ao treinador natural de Setúbal. «Está tudo tranquilo, resolvido. Foi importante esse desabafo dele, é um cara do bem, que está muito disposto a ajudar, como já tem ajudado. É nosso líder.