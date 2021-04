O Colónia anunciou esta segunda-feira o regresso do treinador Friedhelm Funkel, para suceder a Marcus Gisdol, despedido no domingo após a derrota com o Mainz.

«O experiente treinador, que foi técnico principal entre fevereiro de 2002 e outubro de 2003, regressa a Geissbockeim [centro de treinos do clube] até ao final da época», escreveu o emblema germânico, em comunicado.

A seis jornadas do fim, o Colónia ocupa a penúltima posição da Bundesliga, a três pontos da zona de permanência.