O Eintracht Frankfurt perdeu este domingo na deslocação ao terreno do Bochum, por 2-0, em jogo da nona jornada da Bundesliga.

Gonçalo Paciência foi titular no Eintracht e viu Danny Blum abrir o marcador aos três minutos, após assistência de Asano.

O avançado português podia ter empatado pouco depois, aos 11 minutos, mas falhou um penálti. Ainda antes da meia-hora, Paciência saiu lesionado.

Já nos descontos, Polter fez o 2-0 e fechou o resultado.

Com este resultado, o Eintracht segue na 15.ª posição da Bundesliga, com oito pontos. O Bochum está logo acima, em 14.º, com dez pontos.