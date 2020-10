Continua muito difícil a vida do Schalke de Gonçalo Paciência na Bundesliga.

Mesmo a estrear o novo treinador Manuel Baum, a equipa do avançado português – foi titular, mas saiu ao intervalo – foi goleada na deslocação ao terreno do Leipzig, por 4-0.

Bozdogan, com um autogolo, abriu o marcador aos 31 minutos, com Angeliño e Orban a aumentarem a vantagem do conjunto de Nagelsmann ainda antes do intervalo, aos 35 e 45+2 minutos, respetivamente.

A dez minutos dos 90, Halstenberg, de penálti, fez o 4-0 final.

Com este resultado, o Leipzig partilha agora a liderança da Bundesliga, com os mesmos sete pontos do Eintracht. Já o Schalke é último, sem qualquer ponto somado.