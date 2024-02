O Leipzig desperdiçou uma oportunidade para se aproximar do topo da Bundesliga ao não ir além de um empate na visita a Augsburgo (2-2), num jogo em que falhou uma segunda reviravolta, ao desperdiçar um penálti aos 81 minutos. A jornada da Bundesliga fica marcada, para já, pela interrupção do Union Berlim-Wolfsburgo devido ao arremesso de bolas de ténis para o relvado em forma de protesto contra a entrada de investidores estrangeiros nos clubes alemães.

Começamos pelo jogo de Augsburgo que contou com emoção ao nível do marcador. A equipa da casa marcou primeiro, por Phillip Tietz, aos 35 minutos, mas os visitantes deram a volta ao resultado, com Openda a empatar antes do intervalo (39m) e Sesko (52m), com uma grande cabeçada, a colocar os visitantes em vantagem já no arranque da segunda parte.

O Augsburgo voltou a empatar o jogo, na sequência de uma transição rápida, aos 60 minutos, com Demirovic a entrar na área e a tirar um adversário da frente antes de bater Gulácsi com um grande pontapé.

A dez minutos do final, o Leipzig teve uma oportunidade flagrante para recuperar a vantagem quando o guarda-redes do Augsburgo atropelou Simakan na área, mas Openda, na marcação do penálti, permitiu a defesa de Dahmen e o empate manteve-se intato.

Um empate que pode atrasar o Leipzig, atualmente no quinto lugar, na luta pelo acesso aos lugares de Liga dos Campeões, ficando agora a três pontos do Estugarda e do Borussia Dortmund.

Nos jogos já realizados este sábado, destaque também para a vitória do Heidenheim no campo do Werder Bremen (2-1) com os três golos a serem marcados num curto espaço de sete minutos. Os visitantes marcaram dois golos de rajada, por Maloney (12m) e Beste (18m), a equipa de Bremen reduziu logo a seguir, por Schmidt (19m), mas não houve mais golos até ao final dos 90 minutos.,

Entretanto, o Eintrach Frankfurt de Aurélio Buta (titular) empatou com o Bochum 1-1. A equipa da casa marcou primeiro por Marmoush (14m), mas os visitantes empataram, três minutos depois, por Broschinski (17m).

Empate também entre o Borussia Mönchengladbach e o Damstadt, neste caso sem golos.

Dos jogos desta tarde, está ainda a decorrer a receção do Union Berlim ao Wolfsburgo que esteve interrompido por mais de vinte minutos, depois dos adeptos terem arremessado bolas de ténis para o relvado, em forma de protesto contra a entrada de investidores estrangeiros nos clubes da Bundesliga.

Daqui a pouco, às 17h30, começa o grande jogo da jornada, com o líder Bayer Leverkunsen a receber o Bayern Munique, num duelo pelo primeiro lugar, com os dois emblemas separados por apenas dois pontos.

Confira a classificação atualiza da Bundesliga