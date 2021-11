A Nigéria, com o portista Zaidu no banco, garantiu esta terça-feira a presença na terceira e última fase do apuramento africano para o Mundial 2022, ao empatar na receção a Cabo Verde (1-1).

Em Lagos, Victor Oshimen deu vantagem à equipa da casa logo no primeiro minuto de jogo, mas Stopira, antigo jogador do Santa Clara e do Feirense, empatou logo a seguir, aos cinco minutos.

A equipa nigeriana garantiu assim o primeiro lugar do grupo C, e deixou Cabo Verde pelo caminho.

A Argélia também carimbou a presença na fase seguinte, apesar do empate caseiro frente ao Burkina Faso.

Ryad Mahrez deu vantagem aos 21 minutos, após assistência de Belaili, e o mesmo Belaili assistiu Feghouli para o segundo golo argelino aos 68 minutos. Só que a formação forasteira foi respondendo sempre: Sanogo fez o 1-1 aos 37 minutos e Dayo, de penálti, fez o 2-2 final a seis minutos dos 90.