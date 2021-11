O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, já com a qualificação garantida para a terceira e última fase do apuramento para o Mundial 2022, acabou a fase de grupos com um triunfo caseiro por 2-1 sobre o Gabão, na sexta e última jornada do grupo F.

Um golo de Magdi Kafsha (4m) e um autogolo de Obiang (75m) valeram o triunfo aos faraós, que ainda sofreram o 1-1 aos 54 minutos, por Allevinah.

O Egito acaba o grupo F como vencedor, com 14 pontos, seguido de Gabão e Líbia (ambos com sete) e Angola com cinco. Esta classificação final ficou assim definida também fruto do empate a uma bola entre Líbia e Angola, ao início desta tarde. Msoud marcou para os locais (49m) e Zini empatou ao minuto 81.

No grupo D, dia feliz e triunfal para Moçambique, orientado por Chiquinho Conde, que se despediu do caminho para o Mundial 2022 com um triunfo caseiro por 1-0 ante Malawi. Um autogolo de Mzava, aos 51 minutos, valeu o primeiro e único triunfo aos moçambicanos, que acabam o grupo D em terceiro lugar, com quatro pontos, à frente do Malawi, quarto e último com três pontos.

As outras decisões do dia

Faltam definir quatro de dez vagas no play-off final.

No grupo D, esta terça-feira, às 19 horas, o Camarões-Costa do Marfim vai definir quem vence o grupo e segue para o play-off. Os costa-marfinenses lideram com 13 pontos, seguido dos comandados do português António Conceição, que têm 12.

O dia tem ainda outras decisões na qualificação africana. Às 16 horas, o último jogo do grupo A define quem fica em primeiro. A Argélia (13 pontos) recebe o Burquina Faso (11 pontos).

No grupo B, emoções fortes na última jornada, com três seleções ainda na corrida ao play-off. A Tunísia, líder com dez pontos, recebe a Zâmbia, terceira com sete pontos. A Guiné Equatorial, segunda com dez pontos, visita a Mauritânia (última com um ponto).

No grupo C, às 16 horas, a líder Nigéria (12 pontos) recebe Cabo Verde (10 pontos) para definir quem segue para o play-off final. No mesmo grupo, há um Libéria-República Centro Africana, que já não serve para nada nas contas do apuramento.

No grupo I, Marrocos cumpre calendário com a receção à Guiné-Conacri (19h00).

Quem já está no play-off

Além de Marrocos e Egito, Mali, Senegal, Gana e RD Congo já garantiram o acesso ao play-off, ainda que os congoleses possam arriscar a desqualificação.

No play-off, as dez seleções vão ser distribuídas por cinco eliminatórias, das quais vão sair as cinco seleções africanas apuradas para o Qatar.