O Estádio Nacional de Cabo Verde vai chamar-se Estádio Pelé, em homenagem ao antigo jogador brasileiro que morreu na quinta-feira, aos 82 anos, seguindo a sugestão do presidente da FIFA, anunciou esta quarta-feira o governo cabo-verdiano.

«O Governo de Cabo Verde decidiu homenagear o rei Pelé atribuindo o seu nome ao Estádio Nacional, localizado em Monte Vaca, na ilha de Santiago», lê-se no comunicado do Executivo da Praia.

Esta decisão ocorre dois dias depois de o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, no velório do antigo futebolista, em Santos, no Brasil, ter apontado à eternidade, demonstrando a vontade de «pedir a todos os países do mundo para darem o nome de Pelé a um dos seus estádios».

«Cabo Verde e Brasil têm uma história e cultura que andam de mãos dadas, considerando que são dois países irmãos, ligados pela língua e por identidades muito similares», prossegue o governo cabo-verdiano, justificando que Pelé «foi e será uma referência» no Brasil, na lusofonia e no resto do mundo.

O Executivo liderado por Ulisses Correia e Silva deu conta da intenção de renomear o recinto, inaugurado em 2014 e com uma capacidade para cerca de 15 mil espetadores, como «homenagem e reconhecimento» a Pelé.

«O Executivo já comunicou à FIFA essa intenção, por ter sido essa instituição que gere o futebol mundial a lançar o repto, e que, agora, o Governo almeja poder concretizar brevemente este ato simbólico», rematou o Executivo.

Na sua página oficial no Facebook, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou a decisão, acrescentando confiar que vários outros países a vão seguir.