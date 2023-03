O defesa-central do Vizela, Ivanildo Fernandes, e o médio do Famalicão, David Tavares, foram convocados pela primeira vez para representar a seleção de Cabo Verde.

Os dois jogadores estreiam-se na lista dos «tubarões azuis», depois de terem representado Portugal nas seleções jovens. Ivanildo jogou até ao escalão de sub-21, enquanto David Tavares foi internacional até aos sub-19.

Cabo Verde vai defrontar Essuatíni a 24 e 28 de março, em jogos da terceira e quarta jornadas do Grupo B da qualificação para a Taça das Nações Africanas, que se realiza no início de 2024 na Costa do Marfim.

Na lista de Bubista constam ainda outros nomes conhecidos do futebol português, tais como, Jovane Cabral, Cuca, Bebé ou Gilson Tavares.

A lista de convocados de Cabo Verde:

Guarda-redes: Vozinha - AS Trencin (Eslováquia), Ken - Mindelense (Cabo Verde) e Dylan Silva - B SAD (Portugal);

Defesas: Stopira - Fehervar (Hungria), Diney - FAR Rabat (Marrocos), Steve Furtado - CSKA 1948 (Bulgária), Dylan Tavares - Bastia (França), Pico - Shamrock Rovers (Irlanda), Willy Semedo - Al-Faisaly (Arábia Saudita), João Paulo Fernandes - Feirense (Portugal) e Ivanildo Fernandes - Vizela (Portugal);

Médios: Jamiro Monteiro - San Jose Earthquakes (Estados Unidos), Kevin Pina - Krasnodar (Russia), Cuca - Casa Pia (Portugal), Telmo Arcanjo - Tondela (Portugal), Deroy Duarte - Fortuna Sittard (Países Baixos) e David Tavares - Famalicão (Portugal);

Avançados: Ryan Mendes - Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues - Olympiacos (Grécia), Júlio Tavares - Al Raed (Arabia Saudita), Bebé - Zaragoza (Espanha), Jovane Cabral - Sporting (Portugal), Gilson Tavares - Benfica B (Portugal), Bryan Teixeira - Sturm Graz (Austria). Luís Duk - Aberdeen (Escócia) e Alessio da Cruz - KV Mechelen (Belgica).