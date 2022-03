Realizou-se esta terça-feira o sorteio da segunda fase da Liga 3, o terceiro escalão do futebol português. Já é conhecido, assim, o calendário da fase de subida, disputada por oito clubes, bem como da fase de manutenção, jogada por 16 emblemas.

A segunda fase arranca a 20 de março e tem seis jornadas, quer na fase de subida, quer na fase de manutenção, com a última agendada para 1 de maio. Se na luta pelo acesso à II Liga as equipas partem todas com os pontos do zero, nas quatro séries de permanência as equipas partem com bonificação de pontos, mediante o lugar - do 5.º ao 12.º - em que ficaram na primeira fase.

O Maisfutebol apresenta-lhe o calendário completo para que acompanhe, a qualquer momento, tudo sobre esta caminhada final na Liga 3. Notamos que ainda não há horários oficializados, pelo que pode haver uma ou outra alteração substancial.

FASE DE SUBIDA: Série 1

1.ª Jornada (20 março)

Felgueiras 1932-V. Guimarães B

Alverca-Torreense

2.ª Jornada (3 abril)

Alverca-V. Guimarães B

Torreense-Felgueiras 1932

3.ª Jornada (10 abril)

V. Guimarães B-Torreense

Felgueiras 1932-Alverca

4.ª Jornada (17 abril)

V. Guimarães B-Felgueiras 1932

Torreense-Alverca

5.ª Jornada (24 abril)

V. Guimarães B-Alverca

Felgueiras 1932-Torreense

6.ª Jornada (1 maio)

Torreense-V. Guimarães B

Alverca-Felgueiras 1932

FASE DE SUBIDA: Série 2

1.ª Jornada (20 março)

Sp. Braga B-União de Leiria

UD Oliveirense-V. Setúbal

2.ª Jornada (3 abril)

UD Oliveirense-União de Leiria

V. Setúbal-Sp. Braga B

3.ª Jornada (10 abril)

União de Leiria-V. Setúbal

Sp. Braga B-UD Oliveirense

4.ª Jornada (17 abril)

União de Leiria-Sp. Braga B

V. Setúbal-UD Oliveirense

5.ª Jornada (24 abril)

União de Leiria-UD Oliveirense

Sp. Braga B-V. Setúbal

6.ª Jornada (1 maio)

V. Setúbal-União de Leiria

UD Oliveirense-Sp. Braga B

_

FASE DE MANUTENÇÃO: Série 3

Assim parte a classificação para esta fase:

1.º: Canelas 2010, 8 pontos

2.º: Lusitânia de Lourosa, 6

3.º: Anadia, 4

4.º: Fafe, 2

1.ª Jornada (20 março)

Lusitânia de Lourosa-Fafe

Canelas 2010-Anadia

2.ª Jornada (3 abril)

Canelas 2010-Fafe

Anadia-Lusitânia de Lourosa

3.ª Jornada (10 abril)

Fafe-Anadia

Lusitânia de Lourosa-Canelas 2010

4.ª Jornada (17 abril)

Fafe-Lusitânia de Lourosa

Anadia-Canelas 2010

5.ª Jornada (24 abril)

Fafe-Canelas 2010

Lusitânia de Lourosa-Anadia

6.ª Jornada (1 maio)

Anadia-Fafe

Canelas 2010-Lusitânia de Lourosa

FASE DE MANUTENÇÃO: Série 4

Assim parte a classificação para esta fase:

1.º: Sanjoanense, 7 pontos

2.º: São João de Ver, 5

3.º: Montalegre, 3

4.º: Pevidém, 1

1.ª Jornada (20 março)

Sanjoanense-Montalegre

Pevidém-São João de Ver

2.ª Jornada (3 abril)

Pevidém-Montalegre

São João de Ver-Sanjoanense

3.ª Jornada (10 abril)

Montalegre-São João de Ver

Sanjoanense-Pevidém

4.ª Jornada (17 abril)

Montalegre-Sanjoanense

São João de Ver-Pevidém

5.ª Jornada (24 abril)

Montalegre-Pevidém

Sanjoanense-São João de Ver

6.ª Jornada (1 maio)

São João de Ver-Montalegre

Pevidém-Sanjoanense

FASE DE MANUTENÇÃO: Série 5

Assim parte a classificação para esta fase:

1.º: Amora, 8 pontos

2.º: Caldas, 6

3.º: Cova da Piedade, 4

4.º: União Santarém, 2

1.ª Jornada (20 março)

União Santarém-Amora

Caldas-Cova da Piedade

2.ª Jornada (3 abril)

Caldas-Amora

Cova da Piedade-União Santarém

3.ª Jornada (10 abril)

Amora-Cova da Piedade

União Santarém-Caldas

4.ª Jornada (17 abril)

Amora-União Santarém

Cova da Piedade-Caldas

5.ª Jornada (24 abril)

Amora-Caldas

União Santarém-Cova da Piedade

6.ª Jornada (1 maio)

Cova da Piedade-Amora

Caldas-União Santarém

FASE DE MANUTENÇÃO: Série 6

Assim parte a classificação para esta fase:

1.º: Real SC, 7 pontos

2.º: Sporting B, 5

3.º: Oliveira do Hospital, 3

4.º: Oriental Dragon, 1

1.ª Jornada (20 março)

Real SC-Oliveira do Hospital

Oriental Dragon-Sporting B

2.ª Jornada (3 abril)

Oriental Dragon-Oliveira do Hospital

Sporting B-Real SC

3.ª Jornada (10 abril)

Oliveira do Hospital-Sporting B

Real SC-Oriental Dragon

4.ª Jornada (17 abril)

Oliveira do Hospital-Real SC

Sporting B-Oriental Dragon

5.ª Jornada (24 abril)

Oliveira do Hospital-Oriental Dragon

Real SC-Sporting B

6.ª Jornada (1 maio)

Sporting B-Oliveira do Hospital

Oriental Dragon-Real SC

Recordando o formato

Fase de subida:

O primeiro classificado da série 1 e o da série 2 sobem à II Liga e vão discutir entre si, depois, o título de campeão da Liga 3, numa final em campo neutro, a 15 de maio.

Já as duas equipas que ficarem no segundo lugar das duas séries jogam um play-off entre si, a duas mãos. Esta tarde, no sorteio, ficou também já definida a ordem deste play-off. Na primeira mão, a 8 de maio, o segundo classificado da série 1 recebe o da série 2. Na segunda mão, a 15 de maio, o segundo da série 2 recebe o segundo da série 1. Depois, o vencedor deste play-off vai jogar um segundo play-off, com o antepenúltimo classificado da II Liga, para tentar subir ao segundo escalão. Os outros clubes ficam na Liga 3.

Fase de manutenção e descida:

Os 16 clubes que ficaram entre 5.º e 12.º na primeira fase são divididos em quatro séries de quatro clubes cada e descem ao Campeonato de Portugal o último de cada uma das quatro séries. Os outros 12 clubes mantêm-se na Liga 3. Nesta fase, os clubes partem com bonificação de pontos, com base na classificação obtida na fase regular: oito pontos para quem acabar em 5.º na primeira fase, sete para o 6.º, seis para o 7.º, cinco para o 8.º, quatro para o 9.º, três para o 10.º, dois para o 11.º e um para o 12.º. Deste modo, a maior diferença entre o primeiro e o último em cada série à partida para a segunda fase é de seis pontos.