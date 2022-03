Este sábado é dia de decisões na última jornada da primeira fase da Liga 3. Já há cinco de oito vagas definidas para a fase de subida à II Liga e há ainda três lugares em aberto. Quem os vai agarrar? O Maisfutebol fez as contas da Série A e da Série B da prova.

Vamos por partes. Na Série A há três pontos a separar o sétimo classificado do terceiro. O líder Felgueiras 1932 e a UD Oliveirense, segunda classificada, já têm lugar assegurado na fase de promoção. Depois, Sp. Braga B, Sanjoanense, Canelas 2010, V. Guimarães B e Lusitânia Lourosa, separados por três pontos, também têm hipóteses de terminar entre os quatro primeiros: mas só dois destes cinco clubes vão conseguir.

Na Série B a discussão é mais simples, com apenas uma vaga por definir para a fase de subida. A União de Leiria vai terminar como líder da prova enquanto Alverca e Torreense, também já apurados, vão discutir o segundo e terceiro lugares na última ronda. Falta apenas apurar o quarto colocado: será Vitória de Setúbal ou Amora.

FASE DE ACESSO À II LIGA – CONTAS PELA FASE DE SUBIDA

Série A

Felgueiras 1932: já tem lugar na fase de ascensão e sabe que, se ganhar na última jornada, vence a série A. Se empatar, precisa que a UD Oliveirense não vença: isto porque se tal acontecer, ambas ficariam com 40 pontos e os de Oliveira de Azeméis ganhariam o confronto direto. Entre si, cada um venceu um jogo por 2-1 e a UD Oliveirense levaria a melhor ao terceiro critério de desempate, a diferença total de golos no campeonato: o Felgueiras tem sete positivos (23-16) e a UD Oliveirense oito positivos (35-27) nesta altura. No entanto, se perder e a UD Oliveirense não ganhar, também precisa que o Sp. Braga B não vença porque, em igualdade pontual, os bracarenses levariam a melhor no confronto direto.

UD Oliveirense: tal como o Felgueiras 1932, tem um lugar na fase de subida assegurado. Falta apenas apurar em que posição vai terminar: se em primeiro, segundo ou terceiro. A UD Oliveirense tem vantagem no confronto direto para a AD Sanjoanense e, numa eventual ‘liguilha’ a três com AD Sanjoanense e Sp. Braga B – caso os três terminem com 37 pontos – era quem levaria a melhor. Assim, nunca pode terminar no quarto posto. Porém, se o Sp. Braga B fizer um melhor resultado do que a UD Oliveirense, esta cai para terceiro, pois perder no duelo direto com os bracarenses. Já uma vitória sua, aliada a uma derrota ou empate do Felgueiras 1932, atiram a UD Oliveirense para o primeiro posto;

Sp. Braga B: os minhotos dependem apenas de si. Se baterem o São João de Ver, confirmam a presença na fase de subida. Se isso acontecer, podem até terminar em primeiro, caso o Felgueiras 1932 perca e a UD Oliveirense não ganhe. Se perderem e terminarem em igualdade pontual com Canelas 2010, V. Guimarães B e/ou Lusitânia Lourosa a 36 pontos (caso algum destes ou até todos ganhem os seus jogos), é preciso ver quem tem vantagem nos confrontos diretos ou, se houver mais de duas equipas empatadas, nas ‘liguilhas’ entre si.

AD Sanjoanense: três pontos contra o Canelas 2010 asseguram o apuramento para a fase de promoção à II Liga. O clube de São João da Madeira ainda pode terminar em terceiro caso vença e o Sp. Braga B perca. Se empatar, precisa que V. Guimarães B e Lourosa não vençam.

Canelas 2010: uma vitória frente à Sanjoanense deixa os gaienses com 36 pontos. No entanto, o Canelas 2010 pode terminar com os mesmos pontos que V. Guimarães B, Lusitânia Lourosa e Sp. Braga, se os dois primeiros ganharam e se o Sp. Braga B perder. Nesse hipotético cenário, será preciso ver quem tem vantagens nos duelos diretos.

V. Guimarães B e Lusitânia Lourosa: se uma ganhar e outra não ganhar, sabem que lhes basta esperar um empate no AD Sanjoanense-Canelas para assegurarem o acesso à fase de subida. No entanto, se ambos vencerem, podem terminar com 36 pontos, tal como Canelas 2010 (se vencer) e Sp. Braga B (se perder). Numa série marcada pelo enorme equilíbrio nesta luta, nesse cenário seria preciso, como já referido, ver quem levaria vantagem na ‘liguilha’ possível em caso de igualdades pontuais, sendo que, nesse cenário a AD Sanjoanense ficaria de fora das contas perdendo com o Canelas 2010.

SÉRIE B

A última vaga será decidida entre V. Setúbal e Amora. Os sadinos têm mais um ponto que os amorenses pelo que dependem apenas de si. O Amora pode ficar em quarto se o Vitória de Setúbal perder e se pontuar no seu jogo: é que, em caso de empate pontual, que só será possível precisamente se o Vitória perder e o Amora empatar (e assim seria a 34 pontos) o critério que faz a diferença é apenas o terceiro, o da diferença de golos em todo o campeonato. E, aí, o Amora tem vantagem: sete golos positivos nesta altura (28-21) e o Vitória cinco (29-24). Recorde-se que, entre ambos, cada um venceu um jogo por 1-0, o que dita uma igualdade total nos dois primeiros critérios de desempate (pontos entre si e diferença de golos nos jogos entre si).

22.ª JORNADA

SÉRIE A (jogos às 14 horas de sábado)

Anadia-AD Fafe

Sp. Braga B-São João de Ver

AD Sanjoanense-Canelas 2010

Montalegre-Felgueiras 1932

V. Guimarães B-Lusitânia de Lourosa

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A

1.º: Felgueiras 1932, 39 pontos

2.º: UD Oliveirense, 37

3.º: Sp. Braga B, 36

4.º: AD Sanjoanense, 34

5.º: Canelas 2010, 33

6.º: V. Guimarães B, 33

7.º: Lusitânia de Lourosa, 33

8.º: São João de Ver, 28

9.º: Anadia, 26

10.º: AD Fafe, 23

11.º: Montalegre, 21

12.º: Pevidém, 7

22.ª JORNADA

SÉRIE B (jogos às 16 horas de sábado)

V. Setúbal-Alverca

Oriental Dragon-Cova da Piedade

Torreense-Amora

Caldas-U. Leiria

Real SC-Oliveira Hospital

U. Santarém-Sporting B

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE B

1.º: U. Leiria, 45 pontos

2.º: Alverca, 41

3.º: Torreense, 41

4.º: V. Setúbal, 34

5.º: Amora, 33

6.º: Real SC, 27

7.º: Caldas, 27

8.º: Sporting B, 25

9.º: Cova da Piedade, 21

10.º: Oliveira do Hospital, 19

11.º: U. Santarém, 17

12.º: Oriental Dragon, 17

Recordando o formato

Fase de subida:

Disputada por oito clubes, divididos em duas séries de quatro clubes. A série 1 vai ter o primeiro e quarto classificados da série A e o segundo e terceiro da série B. A série 2 vai reunir o primeiro e o quarto da série B e o segundo e o terceiro da série A. Todos os clubes partem com zero pontos e jogam a duas voltas, todos contra todos, num total de seis jornadas. O primeiro classificado da série 1 e o da série 2 sobem à II Liga e vão discutir entre si, depois, o título de campeão da Liga 3, numa final em campo neutro. As duas equipas que ficarem no segundo lugar das duas séries jogam um play-off entre si, a duas mãos e o vencedor deste vai jogar outro play-off, com o antepenúltimo da II Liga, para tentar subir ao segundo escalão. Os outros clubes ficam na Liga 3.

Fase de manutenção e descida:

Os clubes que acabarem entre o quinto e o 12.º lugares na primeira fase da Liga 3, total de 16, vão ser divididos em quatro séries de quatro clubes cada, jogando todos contra todos, num total de seis jornadas. As séries são assim compostas:

SÉRIE 3: 5.º, 7.º. 9.º e 11.º da série A

SÉRIE 4: 6.º, 8.º, 10.º e 12.º da série B

SÉRIE 5: 5.º, 7.º, 9.º e 11.º da série B

SÉRIE 6: 6.º, 8.º, 10.º e 12.º da série B

Nota importante: ao contrário da fase de subida, os clubes que vão jogar a manutenção na Liga 3 partem com bonificação de pontos, com base na classificação obtida na fase regular: oito pontos para quem acabar em 5.º na primeira fase, sete para o 6.º, seis para o 7.º, cinco para o 8.º, quatro para o 9.º, três para o 10.º, dois para o 11.º e um para o 12.º. Deste modo, a maior diferença entre o primeiro e o último em cada série à partida para a segunda fase será de seis pontos. Desce ao Campeonato de Portugal o último de cada uma das quatro séries. Os outros 12 clubes mantêm-se na Liga 3.