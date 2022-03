A primeira fase do Campeonato de Portugal (CP) terminou no domingo com a realização da última jornada e já estão definidas as duas séries das equipas que vão lutar pela subida à Liga 3 e as 12 séries das equipas que vão disputar a manutenção no quarto escalão do futebol português.

Na fase de subida estarão 12 equipas, divididas em duas séries de seis clubes cada, jogadas por pontos e com duas voltas, num total de dez jornadas. O primeiro e o segundo classificados de cada série, total de quatro clubes, sobem à Liga 3. O título de campeão do CP vai ser decidido entre os vencedores de cada série.

SÉRIES DA SUBIDA

Série Norte:

Vilaverdense

Marítimo B

Paredes

São Martinho

Salgueiros

Leça

Série Sul:

Fontinhas

Sertanense

Os Belenenses

Pêro Pinheiro

Olhanense

Moncarapachense

Na luta pela manutenção, 47 clubes estão divididos em 11 séries de quatro equipas cada e uma de três. Os primeiros dois classificados de cada série, total de 24 clubes, asseguram a permanência. Os restantes 23 clubes, que ficarem nos terceiro e quarto lugares de série, descem aos campeonatos distritais. Os clubes também jogam por pontos e a duas voltas.

SÉRIE 1

Os Limianos

Vianense

Forjães

Merelinense

SÉRIE 2

Maria da Fonte

Juventude Pedras Salgadas

Macedo Cavaleiros

Mirandela

SÉRIE 3

Berço SC

Tirsense

Vila Real

Amarante

SÉRIE 4

Atlético Clube Vila Meã

Camacha

Câmara de Lobos

Stª Marta Penaguião

SÉRIE 5

Gondomar

Valadares Gaia

Sp. Espinho

GD S. Cruz Alvarenga

SÉRIE 6

Castro Daire

Ferreira Aves

Gouveia

União 1919

SÉRIE 7

Condeixa

ARC Oleiros

Idanhense

Benf. Castelo Branco

SÉRIE 8

Vitória Sernache

Marinhense

Peniche

Coruchense

SÉRIE 9

O Elvas CAD

Loures

Sintrense

Sacavenense

SÉRIE 10

Sp. Ideal

Rabo Peixe

Operário Lagoa

Praiense

SÉRIE 11

FC Barreirense

União Sport

Juventude Évora

Serpa

SÉRIE 12

Louletano

Esperança Lagos

Imortal

O sorteio do calendário da segunda fase realiza-se na terça-feira, pelas 16h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.